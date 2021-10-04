Смертельное ДТП в Токмаке. Скончался член партии «Бирге»

В смертельной аварии в Токмаке скончался член партии «Бирге» Кубан Сокубашев. Об этом 24.kg сообщил лидер партии.

Отметим, ночью 3 октября Toyota RAV4 столкнулась с «Маздой».

Политику было 35 лет. На месте аварии также погибла женщина, 1987 года рождения.

Во внедорожнике также находились мужчина и женщина, которые получили травмы различной тяжести.

Как сообщили УОБДД Чуйской области 24.kg, в «Мазде» находились женщина, 1988 года рождения, 19-летний и 17-летние парни и дети в возрасте шести и одного года.

В соцсетях предполагают, что за рулем Toyota RAV4 был Ибраимов Бакыт Алтымышевич, сотрудник администрации президента. Ранее сообщалось, что на месте аварии нашли президентский пропуск.

В ГУОБДД отметили, что за рулем машины был Ибраимов Бекжан Алтымышевич.