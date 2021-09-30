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Происшествия

В Сокулукском районе год назад пропала 17-летняя девушка. Ее до сих пор не нашли

ОВД Сокулукского района разыскивается без вести пропавшая 17-летняя Рахат Тыныбекова. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что девушка проживала в селе Гавриловка. Она вышла из дома 14 октября 2020 года и не вернулась.

Приметы: рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, короткие, глаза карие. Была одета по сезону.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Без вести пропавшая

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить в дежурную часть ГУВД Чуйской области: 0312430127, 0312438885 или в ОВД Сокулукского района: 0312607567, 0558861486, 0709353529 (группа розыска).
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208780/
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