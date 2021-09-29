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Происшествия

В Бишкеке выявили 225 нарушителей с транзитными номерами на авто

В Бишкеке за неделю зафиксировали 225 нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей с транзитными номерами. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.

По ее данным, в том числе 178 авто — с российскими номерными знаками, 15 — с армянскими, 10 — с абхазскими, 5 — с казахскими, 4 — других иностранных государств. За неуплату штрафов, просрочку и несвоевременную регистрацию на штрафстоянку поставили пять автомобилей.

«УПСМ продолжит проверку и будет принимать меры в отношении водителей, нарушающих Правила дорожного движения, а также транспортных средств с иностранными номерными знаками, скрывающихся от камер видеонаблюдения «Безопасного города», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208630/
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