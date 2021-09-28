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Происшествия

Из Китая в Кыргызстан незаконно ввезли товар на 2 миллиона сомов

В Аламединском районе сотрудники Северо-Восточной таможни выявили товар, ввезенный с нарушением законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГТС.

ГТС
Фото ГТС. Товар, ввезенный незаконно

По ее данным, в ходе осмотра автомашины Howo 371 таможенники нашли выдвижные ручки, роликовые колеса из пластмассы, пластиковые товарные знаки, АВС-гранулы, АВС-пластик, заклепки, подкладочную ткань. Товар ввезли из Китая для одного из ОсОО с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС.

Ущерб на сумму 2 миллиона 99 тысяч 855 сомов получатель возместил.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208607/
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