За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 740 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной службы милиции.

По ее данным, 34 водителя управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передвигались на машинах с тонировкой — 16, остановили без водительских удостоверений — 29, за управление авто с подложными номерами — 2, автохулиганство — 2, оштрафованы также 47 пешеходов и велосипедистов, иных нарушений — 4 тысячи 624.

На штрафстоянку поставили 482 автомобиля.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать ПДД.