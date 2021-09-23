19:49
USD 84.80
EUR 99.50
RUB 1.16
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Обстановка в Кок-Таше стабильная

Обстановка на кыргызско-таджикском участке границе в селе Кок-Таш стабильная. Об этом 24.kg сообщили в Баткенской районной администрации.

Читайте по теме
Инцидент на границе. Четыре кыргызстанских школьника обратились в больницу

Уточняется, что около 30 таджикских школьников побили четверых кыргызстанцев в местности Дахма. Отец кыргызских школьников побил двоих таджикистанцев и их родителей.

«После этого с обеих сторон собрались около 40 человек. На место выезжал аким Баткенского района Учкунбек Жоробаев и представители правоохранительных органов. Проведены переговоры с главой Исфаринского района Баховадином Бахадурзодой. В итоге обе стороны пришли к выводу, что необходимо на местах провести разъяснительную работу. Граждан, нарушивших общественный порядок, привлекут к ответственности в рамках закона», — сообщили в администрации.

Напомним, сегодня на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Школьники двух стран подрались. По предварительным данным, в ответ другой кыргызстанец побил граждан Таджикистана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208156/
просмотров: 474
Версия для печати
Материалы по теме
Инцидент на границе. Четыре кыргызстанских школьника обратились в больницу
На границе с Таджикистаном произошел конфликт. Подрались школьники двух стран
Мужчина подрался с представителями ЛГБТ в ночном клубе Бишкека
Учительница ударила семиклассника шваброй. В Минобразе начали разбирательство
Ситуация на границе. Льготные кредиты бизнесменам выдадут из средств гранта КНР
Нет транспорта. Бишкекские школьники не могут уехать с остановок домой
Вооруженный конфликт — это неприемлемо. Эксперт об инициативе Садыра Жапарова
Рахмон призвал военных повысить боеготовность на фоне нестабильности в регионе
Миротворцы Кыргызстана. Кто вернет им отнятую боевую славу?
Штрафы за уличные драки в России увеличат из-за частых столкновений мигрантов
Популярные новости
Без вести пропавшую Хадичу Болотбекову нашли мертвой Без вести пропавшую Хадичу Болотбекову нашли мертвой
В&nbsp;Бишкеке мужчину покусала собственная собака, ему ампутировали руки В Бишкеке мужчину покусала собственная собака, ему ампутировали руки
Водителя мотоцикла, сбившего пешехода на&nbsp;трассе в&nbsp;аэропорт &laquo;Манас&raquo;, задержали Водителя мотоцикла, сбившего пешехода на трассе в аэропорт «Манас», задержали
По&nbsp;факту мошенничества задержан экс-депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Нурматов По факту мошенничества задержан экс-депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Нурматов
Бизнес
Подключай домашний интернет + ТВ&nbsp;от&nbsp;Saima от&nbsp;445 сомов за&nbsp;первый месяц! Подключай домашний интернет + ТВ от Saima от 445 сомов за первый месяц!
Премьер Индии связывает порт Чабахар с&nbsp;новыми возможностями для Центральной Азии Премьер Индии связывает порт Чабахар с новыми возможностями для Центральной Азии
MegaCom и&nbsp;госпредприятие &laquo;Инфоком&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и госпредприятие «Инфоком» подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Visa запустили новую систему оплаты «Халык Банк Кыргызстан» и Visa запустили новую систему оплаты
23 сентября, четверг
19:44
В Кыргызстане пациенты, требующие достойного лечения, объединились в союз В Кыргызстане пациенты, требующие достойного лечения, о...
19:22
Инцидент на границе. Обстановка в Кок-Таше стабильная
19:22
В Кыргызстане с 1 октября повысятся пенсии
19:10
Секретариат Совбеза ищет коррупцию в органах местной власти
19:00
Цифра дня. 71,9 километра браконьерских сетей выловили в озерах Кыргызстана