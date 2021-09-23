Инцидент на границе. Обстановка в Кок-Таше стабильная

Обстановка на кыргызско-таджикском участке границе в селе Кок-Таш стабильная. Об этом 24.kg сообщили в Баткенской районной администрации.

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Уточняется, что около 30 таджикских школьников побили четверых кыргызстанцев в местности Дахма. Отец кыргызских школьников побил двоих таджикистанцев и их родителей.

«После этого с обеих сторон собрались около 40 человек. На место выезжал аким Баткенского района Учкунбек Жоробаев и представители правоохранительных органов. Проведены переговоры с главой Исфаринского района Баховадином Бахадурзодой. В итоге обе стороны пришли к выводу, что необходимо на местах провести разъяснительную работу. Граждан, нарушивших общественный порядок, привлекут к ответственности в рамках закона», — сообщили в администрации.

Напомним, сегодня на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Школьники двух стран подрались. По предварительным данным, в ответ другой кыргызстанец побил граждан Таджикистана.