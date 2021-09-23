Инцидент на границе. Четыре кыргызстанских школьника обратились в больницу

После инцидента с дракой на кыргызско-таджикской границе милиция проводит разъяснительную работу. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

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Уточняется, что сегодня примерно в 13.00 ученики средней школы в селе Кок-Таш были побиты таджикскими сверстниками. Школьники не поделили дорогу.

«В настоящий момент четыре 14-летних школьника, получивших телесные повреждения, обратились в больницу. По данному факту начато досудебное производство. Жители Баткенского района КР и Исфаринского района РТ собрались, провели переговоры. Сейчас со стороны милиции проводятся разъяснительные работы», — сообщили редакции.

Напомним, сегодня на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Школьники двух стран подрались. По предварительным данным, в ответ другой кыргызстанец побил таджикистанцев.