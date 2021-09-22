Водителя мотоцикла, сбившего пешехода, отпустили под домашний арест

Водителя мотоцикла, сбившего насмерть пешехода в районе жилмассива «Учкун-2», отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в Чуйском областном суде.

Уточняется, что такое решение принял следственный судья Сокулукского районного суда.

«Такое решение принято в связи с тем, что личность подозреваемого установлена. Кроме того, у мужчины на иждивении маленький ребенок и родители. Суд также учел, что подозреваемый не сбежал с места происшествия, дождался сотрудников УОБДД и по первому вызову являлся в следственные органы», — сообщили редакции.

Напомним, 19 сентября по дороге в аэропорт «Манас» в районе жилмассива «Учкун-2» мотоциклист сбил женщину. Она скончалась на месте. Жители новостройки перекрыли дорогу и потребовали от местных властей и сотрудников правоохранительных органов остановить гонки мотоциклистов на этом участке дороги.