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Происшествия

Бишкекчанин лишился рук из-за нападения собаки. Стали известны подробности ЧП

Очевидцы происшествия рассказали 24.kg подробности трагедии, произошедшей в Бишкеке. Напомним, в одном из частных домов на улице Васильева 72-летнего мужчину покусала собственная собака. В результате нападения он лишился обеих рук. Выяснилось, что это произошло 15 сентября.

«В тот день, когда все случилось, собака сорвалась с привязи еще утром. После обеда сосед хотел поменять ей ошейник, и она на него накинулась. Он не мог от нее отбиться, стал звать жену. Но и она не смогла отбить мужа. Она и водой из шланга пыталась ее остановить, но собака как обезумела. Мужчина уже лежал на земле и не мог подняться, собака все рвала и рвала его. Женщина собой пыталась закрыть мужа, ее собака не трогала, но и от мужчины не отставала», — рассказал очевидец.

По словам соседей, сбежавшиеся на крики очевидцы побоялись перелезать через забор, так как собака была крупной и могла наброситься на них.

«Она размером чуть меньше алабая. Было страшно. Срочно вызвали милицию и скорую. Чтобы остановить собаку, милиционерам пришлось трижды выстрелить в нее», — уточнил собеседник редакции.

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В пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития ранее редакции подтвердили факт нападения. По его данным, мужчина поступил в больницу с множественными обширными укусами обоих предплечий и правого бедра с дефектом кожи и повреждением сухожилий, мышц, сосудов и нервов.

«Провели консилиум с участием микрохирургов. По жизненным показаниям решили ампутировать обе руки на уровне верхней трети плеча», — отметили в ведомстве.

Сейчас общее состояние больного средней тяжести, он получает необходимое лечение. В Минздраве отметили, что не владеют информацией о причине нападения собаки и была ли она больна бешенством.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207966/
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