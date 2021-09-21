Похищение человека в Чуйском районе. Подозреваемых отпустили под домашний арест

Подозреваемых в похищении человека в селе Искра отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в Чуйском областном суде.

По его данным, накануне в отношении троих подозреваемых — 27-летних М.И. и М.С., а также 26-летнего Ж.Д. Чуйский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Потому что так просил сам прокурор. От потерпевшего также есть встречное заявление.

Напомним, что 17 сентября в милицию поступило сообщение по факту похищения человека в селе Искра. Установлено, что неизвестные лица, избив 31-летнего М.А., похитили его и скрылись. Мужчину вывезли его за пределы Чуйского района и избили, вымогая 100 тысяч сомов.