За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 531 нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной службы милиции.

По ее данным, 49 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передвигались на машинах с тонировкой — 6, остановили без водительских удостоверений — 54, за управление авто с подложными номерами — 3, автохулиганство — 1, оштрафованы также 52 пешехода и велосипедиста, иных нарушений — 4 тысячи 366.

На штрафстоянку поставили 482 автомобиля.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать ПДД.