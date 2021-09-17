Убийство бездомных животных в Бишкеке. Милиция ищет очевидцев

«Нарушение правил пожарной безопасности» — по этой статье бишкекская милиция зарегистрировала гибель бездомных животных в лесопосадке близ парка «Ынтымак». Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

«16 сентября на участке около улицы Токомбаева произошел пожар. Загорелось сухотравье и самодельная постройка, предназначенная для бродячих собак, установленная гражданином У.А. При допросе он пояснил, что примерно в 15.00 заметил возгорание рядом с помещением, оборудованным под кухню. Он пытался самостоятельно потушить пожар и в процессе обнаружил трех мертвых собак и одну кошку», — говорится в сообщении пресс-службы.

В милиции отметили, что расследование продолжается. Разыскиваются очевидцы происшествия, выясняются причины возгорания.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что неизвестные подожгли импровизированный приют, который рядом с парком в зарослях устроил бездомный Александр Уваров. Сам он считает, что к жестокой расправе могут быть причастны застройщики. Позже в МЧС подтвердили факт пожара и сообщили некоторые подробности произошедшего.

«Сообщение о возгорании в лесопосадке поступило к нам в 14.37. Пожар был локализован в 15.18, полностью потушен в 17.20. Одна собака умерла от ожогов. По предварительной информации, остальные 29 собак и кошек были зарезаны и застрелены. Всего было 30 животных», — проинформировали в ведомстве.