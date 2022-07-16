Дети предлагают фото с беркутами: милиция провела проверку

На Иссык-Куле туристическо-экологическая милиция совместно с представителями Госэкотехинспекции провела проверку в отношении несовершеннолетних, предлагающих сфотографироваться с беркутами. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе областного УВД.

Поводом для проверки послужил репортаж о Чолпон-Ате, в котором среди прочего рассказывалось о детях, предлагающих туристам сфотографироваться с хищными птицами. Правоохранителей заинтересовало происхождение птиц и наличие подтверждающих документов.

«Проверка показала, что разрешение на соколов есть. Птицы выращены в специальных питомниках. Выявили и курганников — хищных птиц, не относящихся к краснокнижным. Так как документов на них не было, их выпустили на волю», — проинформировали редакцию.

С родителями несовершеннолетних провели профилактическую беседу по поводу использования детского труда и нахождения несовершеннолетних в общественных местах в ночное время. В случае повторного нарушения родителей подростков привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.