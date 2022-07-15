Краснокнижного сапсана нашли у жителя Теплоключенки

На Иссык-Куле милиционеры обнаружили у местного жителя краснокнижного сапсана. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.

«15 июля поступила информация, что 22-летний житель села Теплоключенка Ак-Суйского района у себя дома незаконно содержит редкую хищную птицу. Впоследствии ее нашли и изъяли. Специалисты установили, что это сапсан», — говорится в сообщении.

Доследственная проверка продолжается. Изъятая хищная птица передана в Соколиный центр села Николаевка Тюпского района.

Отметим, штраф за незаконный отлов или отстрел сапсана в Кыргызстане составляет 250 тысяч сомов.