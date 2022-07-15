20:37
USD 89.43
EUR 96.32
RUB 0.97
Общество

Краснокнижного сапсана нашли у жителя Теплоключенки

На Иссык-Куле милиционеры обнаружили у местного жителя краснокнижного сапсана. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.

«15 июля поступила информация, что 22-летний житель села Теплоключенка Ак-Суйского района у себя дома незаконно содержит редкую хищную птицу. Впоследствии ее нашли и изъяли. Специалисты установили, что это сапсан», — говорится в сообщении.

Доследственная проверка продолжается. Изъятая хищная птица передана в Соколиный центр села Николаевка Тюпского района.

Отметим, штраф за незаконный отлов или отстрел сапсана в Кыргызстане составляет 250 тысяч сомов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239752/
просмотров: 4718
Версия для печати
Материалы по теме
Экологи требуют найти и наказать устроивших отстрел собак на бульваре Эркиндик
В Кыргызстане требуют найти живодеров, жестоко расправившихся с волком
Дети предлагают фото с беркутами: милиция провела проверку
Жители близлежащих домов просят мэрию Бишкека закрыть птичий рынок
В Бишкеке зоозащитники вышли на митинг к зданию МВД
В Кыргызстане разыскивают живодера, устроившего жестокую расправу над волком
Убийство бездомных животных в Бишкеке. Милиция ищет очевидцев
В Бишкеке неизвестные сожгли, зарезали и застрелили 30 собак и кошек
В Бишкеке зоозащитники заявили о приостановлении работы. Причина — травля
Оксана Безбородова: Straydogs.kg дискредитируют деятельность зоозащитников
Популярные новости
Когда в&nbsp;Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Сильные морозы. В&nbsp;школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки Сильные морозы. В школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Обязательная аттестация учителей. Не&nbsp;потеряем&nbsp;ли мы&nbsp;последних педагогов? Обязательная аттестация учителей. Не потеряем ли мы последних педагогов?
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
19 февраля, понедельник
20:19
Силовики РФ и Кыргызстана пресекли канал распространения фальшивых долларов Силовики РФ и Кыргызстана пресекли канал распространени...
20:02
В ЕАБР рассказали, почему в Кыргызстане замедляется инфляция
19:30
Сокращенные уроки, отключение воды и слабое отопление. Что происходит в Бишкеке
19:01
Президент одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызстана
18:54
В Оше доход водителей вырос на 7 процентов. «Яндекс Gо» ответил митингующим