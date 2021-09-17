19:32
USD 84.80
EUR 99.82
RUB 1.17
Происшествия

Цифра дня. На 1,8 миллиона сомов оштрафовали пьяных водителей на Иссык-Куле

Откомандированные сотрудники управления Патрульной службы милиции Бишкека выявили 5 тысяч 422 нарушения Правил дорожного движения в Чуйской и Иссык-Кульской областях с 28 июля по 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, 106 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Их оштрафовали на 1 миллион 855 тысяч сомов. Выявлено также восемь фактов незаконной тонировки, 92 человека управляли машинами без водительских удостоверений, 32 — с подложными номерами, 3 тысячи 805 — не пристегнули ремни безопасности.

На штрафстоянку поставили 172 автомобиля.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать ПДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207473/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
Нет транспорта. Бишкекские школьники не могут уехать с остановок домой
В Бишкеке произошло ДТП с участием машины скорой помощи
Кыргызстанца вторые сутки держат в аэропорту Казани из-за нарушения ПДД
УПСМ задержана автомашина с акимом Аламединского района. Разбирается ГУОБДД
За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 191 нарушение Правил дорожного движения
В Бишкеке пройдет мероприятие для детей на знание Правил дорожного движения
Чтобы беды обходили. В УПСМ провели обряд жертвоприношения
В Бишкеке проходит рейд «Транзит»
В Бишкеке задержали водителя Mercedes-Benz с подложными номерами
Убийство Чингиза Абдыраева. В МВД наказали виновных милиционеров
Популярные новости
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о&nbsp;подозрении Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о подозрении
Милиция просит помочь опознать труп мужчины. Осторожно, фото! Милиция просит помочь опознать труп мужчины. Осторожно, фото!
Находившегося в&nbsp;межгосударственном розыске кыргызстанца задержали в&nbsp;России Находившегося в межгосударственном розыске кыргызстанца задержали в России
В&nbsp;Бишкеке задержан представитель стройкомпании. Подозревают в&nbsp;мошенничестве В Бишкеке задержан представитель стройкомпании. Подозревают в мошенничестве
Бизнес
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
Российские инвесторы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову. Просят защитить от&nbsp;беспредела Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела
Все о&nbsp;маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе от&nbsp;зарубежных спикеров на&nbsp;DIGITAL FEST 2021 Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021
Пройдите онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay за&nbsp;несколько секунд Пройдите онлайн-идентификацию в MegaPay за несколько секунд
17 сентября, пятница
19:31
Захват власти. Алмаз Сарыбаев объявил голодовку Захват власти. Алмаз Сарыбаев объявил голодовку
19:24
Цифра дня. На 1,8 миллиона сомов оштрафовали пьяных водителей на Иссык-Куле
19:17
Президент Кыргызстана считает ОДКБ и ШОС инструментами укрепления безопасности
19:11
В селе Гульча построили социальный городок для 84 вдов и многодетных семей
19:00
Афиша Бишкека на выходные: несколько фестивалей, концерт и вечер поэзии