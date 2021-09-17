Цифра дня. На 1,8 миллиона сомов оштрафовали пьяных водителей на Иссык-Куле

Откомандированные сотрудники управления Патрульной службы милиции Бишкека выявили 5 тысяч 422 нарушения Правил дорожного движения в Чуйской и Иссык-Кульской областях с 28 июля по 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, 106 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Их оштрафовали на 1 миллион 855 тысяч сомов. Выявлено также восемь фактов незаконной тонировки, 92 человека управляли машинами без водительских удостоверений, 32 — с подложными номерами, 3 тысячи 805 — не пристегнули ремни безопасности.

На штрафстоянку поставили 172 автомобиля.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать ПДД.