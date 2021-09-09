В Сокулуке женщину подозревают в аферах с земельными участками

В Сокулукском районе задержали подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

С заявлением в милицию обратился житель Бишкека. Он просил принять меры в отношении малознакомых людей, которые в августе 2019 года предложили обменять их земельный участок в селе Ново-Павловка на его автомашину Land Rover Discovery, а после сделки скрылись.

«Потерпевшему не вернули машину и не отдали участок. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Задержана 60-летняя подозреваемая. Проверятся причастность женщины к другим аналогичным преступлениям. В милицию поступило три аналогичных заявления, по ним проводят следственные мероприятия. Кроме того, в 2020 году женщину уже задерживали по аналогичным десяти заявлениям. Тогда уголовные дела направили в суд», — сообщили в ГУВД.

Всех пострадавших от действий подозреваемой просят связаться по телефонам: 0708148870, 0508278866.