В Сокулуке мужчина под предлогом похорон забрал у знакомого лошадей и скрылся

В Сокулукском районе задержан подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился М.Н. Он просил принять меры в отношении своего знакомого, который взял у него якобы в долг шесть лошадей и скрылся.

«Ущерб составил около 680 тысяч сомов. По предварительным данным, подозреваемый сказал М.Н., что у него умер родственник, попросил отдать ему двух лошадей, сказав, что деньги за них отдаст позже. Через некоторое время мужчина взял у потерпевшего еще четыре лошади», — сообщили в ГУВД.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. По подозрению в совершении этого преступления задержан и водворен в ИВС 40-летний Б.М.