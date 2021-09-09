20:49
USD 84.80
EUR 100.71
RUB 1.16
Происшествия

Убийство горожанки в жилмассиве «Кок-Жар». Подозреваемого взяли под стражу

Подозреваемого в убийстве женщины в жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека водворили в СИЗО-1 столицы. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

По его данным, такое решение принял Октябрьский районный суд столицы 6 сентября. Подозреваемый будет содержаться под стражей на время следствия два месяца.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве. 3 сентября в милицию поступила информация о том, что в одном из частных домов жилмассива «Кок-Жар» обнаружен труп неизвестной женщины в возрасте 40-45 лет с признаками насильственной смерти. Погибшей оказалась 49-летняя М.З.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206574/
просмотров: 948
Версия для печати
Материалы по теме
Женщина умерла после сильного избиения. Подозреваемого водворили в СИЗО
Стрельба в Бишкеке. Депутат требует привлечь к ответственности пресс-службу ГУВД
В Оше погиб человек в аварии, случившейся по вине сотрудников патрульной милиции
Убийство Чингиза Абдыраева. В МВД наказали виновных милиционеров
Убийство Айзады. Назначить исправительные работы обвиняемому просит адвокат
Убийство Айзады. Обвиняемому просят назначить пробационный надзор
Убийство Айзады. С обвиняемых требуют взыскать материальный и моральный ущерб
Убийство Айзады. Одному подсудимому просят переквалифицировать обвинение
Убийство Айзады. Основного обвиняемого просят приговорить к семи годам тюрьмы
В селе Степном жестоко убили женщину. Милиция ищет подозреваемого
Популярные новости
Кыргызский Сюмбюль-ага подарил Мерьем Узерли сумку Кыргызский Сюмбюль-ага подарил Мерьем Узерли сумку
Исчезновение Владимира Волошина. Тело мужчины нашли в&nbsp;захоронении неопознанных Исчезновение Владимира Волошина. Тело мужчины нашли в захоронении неопознанных
Гибель Владимира Волошина. Милиция изначально знала, кто&nbsp;он, но&nbsp;бездействовала Гибель Владимира Волошина. Милиция изначально знала, кто он, но бездействовала
Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб, спасая человека Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб, спасая человека
Бизнес
MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и&nbsp;мэрии столицы в&nbsp;сфере безопасности MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и мэрии столицы в сфере безопасности
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
&laquo;Оптима Банк&raquo; и&nbsp;МФЦ &laquo;Астана&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Оптима Банк» и МФЦ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве
9 сентября, четверг
20:45
Китай передаст Кыргызстану 1,5 тысячи тонн пшеницы в качестве гумпомощи Китай передаст Кыргызстану 1,5 тысячи тонн пшеницы в ка...
20:32
Воняет птичьим пометом. Жители нескольких сел вышли на митинг
20:22
Мэрия Бишкека не разрешала строить магазин на улице Тоголока Молдо
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:46
В Бишкеке на газовое отопление перевели одну школу