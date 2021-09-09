Убийство горожанки в жилмассиве «Кок-Жар». Подозреваемого взяли под стражу

Подозреваемого в убийстве женщины в жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека водворили в СИЗО-1 столицы. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

По его данным, такое решение принял Октябрьский районный суд столицы 6 сентября. Подозреваемый будет содержаться под стражей на время следствия два месяца.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве. 3 сентября в милицию поступила информация о том, что в одном из частных домов жилмассива «Кок-Жар» обнаружен труп неизвестной женщины в возрасте 40-45 лет с признаками насильственной смерти. Погибшей оказалась 49-летняя М.З.