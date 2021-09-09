Женщина умерла после сильного избиения. Подозреваемого водворили в СИЗО

Подозреваемого в избиении горожанки, которая позже скончалась в больнице, водворили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

По его данным, такое решение принял Октябрьский районный суд столицы. Задержанный будет содержаться под стражей два месяца.

Ранее сообщалось, что 26 августа в БНИЦТиО с телесными повреждениями, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом ребра доставили 40-летнюю О.С. Гражданин К.Б. в ходе словесной перепалки избил женщину в многоэтажном доме в 4-м микрорайоне. Она скончалась, не приходя в сознание.