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Происшествия

Женщина умерла после сильного избиения. Подозреваемого водворили в СИЗО

Подозреваемого в избиении горожанки, которая позже скончалась в больнице, водворили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

По его данным, такое решение принял Октябрьский районный суд столицы. Задержанный будет содержаться под стражей два месяца.

Ранее сообщалось, что 26 августа в БНИЦТиО с телесными повреждениями, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом ребра доставили 40-летнюю О.С. Гражданин К.Б. в ходе словесной перепалки избил женщину в многоэтажном доме в 4-м микрорайоне. Она скончалась, не приходя в сознание.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206573/
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