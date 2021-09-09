Одна кровать на двоих. В СИЗО-5 города Ош переполнены камеры

В СИЗО-5 Оша переполнены камеры. Об этом сообщает пресс-служба Наццентра по предупреждению пыток.

Его представители побеседовали с заключенными, этапированными из ИВС УВД Оша, ИВС ОВД Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

«В камере № 26 первого режимного корпуса не соблюдается лимит размещения арестантов: четыре койки распределены между семью заключенными. Кроме того, площадь камеры не соответствует норме. Во втором режимном объекте камера № 31 также переполнена: на шести койках спят восемь человек. Это противоречит закону», — отметил Худаяржан Нарматов, руководитель территориального представительства НЦПП по Ошу и Ошской области.

Фото пресс-службы НЦПП . СИЗО-5 в Оше

По факту выявленных нарушений был составлен акт. В прокуратуру по надзору за соблюдением законности в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы направлено обращение с просьбой провести прокурорское расследование и принять меры для устранения нарушений в учреждении № 25 (СИЗО-5) ГСИН.