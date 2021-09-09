13:55
USD 84.80
EUR 100.71
RUB 1.16
Происшествия

Одна кровать на двоих. В СИЗО-5 города Ош переполнены камеры

В СИЗО-5 Оша переполнены камеры. Об этом сообщает пресс-служба Наццентра по предупреждению пыток.

Его представители побеседовали с заключенными, этапированными из ИВС УВД Оша, ИВС ОВД Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

«В камере № 26 первого режимного корпуса не соблюдается лимит размещения арестантов: четыре койки распределены между семью заключенными. Кроме того, площадь камеры не соответствует норме. Во втором режимном объекте камера № 31 также переполнена: на шести койках спят восемь человек. Это противоречит закону», — отметил Худаяржан Нарматов, руководитель территориального представительства НЦПП по Ошу и Ошской области.

пресс-службы НЦПП
Фото пресс-службы НЦПП . СИЗО-5 в Оше

По факту выявленных нарушений был составлен акт. В прокуратуру по надзору за соблюдением законности в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы направлено обращение с просьбой провести прокурорское расследование и принять меры для устранения нарушений в учреждении № 25 (СИЗО-5) ГСИН.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206536/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
ДТП с кортежем президента. Подозреваемого водворили в СИЗО-1 Бишкека
Правозащитники выявили нарушения в колонии-поселении в Токтогуле
Наезд на пешехода у кафе «Кореана». Водителя водворили в СИЗО-1 Бишкека
В милиции уверяют, что не пытали задержанного по подозрению в убийстве подростка
Сотрудников Наццентра по предупреждению пыток не пустили в Баткенский ИВС
Двойное убийство в Бишкеке. Подозреваемый 16-летний парень заявил о пытках
Это незаконно. В Узгенском районе несовершеннолетнего держат в ИВС почти месяц
Осужденному пытались пронести наркотики в пакете с мукой. Подозреваемый задержан
Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из психдиспансеров Токмака
Избил отца до смерти. Подозреваемого водворили в СИЗО на два месяца
Популярные новости
Кыргызский Сюмбюль-ага подарил Мерьем Узерли сумку Кыргызский Сюмбюль-ага подарил Мерьем Узерли сумку
Исчезновение Владимира Волошина. Тело мужчины нашли в&nbsp;захоронении неопознанных Исчезновение Владимира Волошина. Тело мужчины нашли в захоронении неопознанных
Гибель Владимира Волошина. Милиция изначально знала, кто&nbsp;он, но&nbsp;бездействовала Гибель Владимира Волошина. Милиция изначально знала, кто он, но бездействовала
Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб, спасая человека Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб, спасая человека
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
&laquo;Оптима Банк&raquo; и&nbsp;МФЦ &laquo;Астана&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Оптима Банк» и МФЦ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве
Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs&nbsp;Бангладеш в&nbsp;приложении O!TV Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs Бангладеш в приложении O!TV
9 сентября, четверг
13:21
Спортсмен из Кыргызстана завоевал бронзу по тайскому боксу на Играх СНГ в Казани Спортсмен из Кыргызстана завоевал бронзу по тайскому бо...
13:09
Митинг торговцев «Дордоя». В ГТС уверяют, что цены пошлин и налогов не менялись
13:01
Жители села Терек-Сай с детьми вышли на митинг против золотодобывающей компании
12:58
Двадцать сел Кыргызстана обеспечены питьевой водой. В планах еще 645
12:52
ДТП с кортежем президента. Подозреваемого водворили в СИЗО-1 Бишкека