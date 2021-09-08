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В Токмаке задержали подозреваемого в грабеже

В Токмаке задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. В Токмаке задержали подозреваемого в грабеже и краже
По ее данным, 6 сентября в милицию обратилась местная жительница и рассказала, что возле одного из магазинов некий парень силой отобрал ее мобильный телефон и сбежал. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье «Грабеж» УК КР.

Правоохранители задержали 26-летнего Ю.В. Установлено, что он причастен еще к одному факту кражи в Токмаке. Факт также зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206443/
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