В Токмаке задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Фото ГУВД Чуйской области. В Токмаке задержали подозреваемого в грабеже и краже

По ее данным, 6 сентября в милицию обратилась местная жительница и рассказала, что возле одного из магазинов некий парень силой отобрал ее мобильный телефон и сбежал. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье «Грабеж» УК КР.

Правоохранители задержали 26-летнего Ю.В. Установлено, что он причастен еще к одному факту кражи в Токмаке. Факт также зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.