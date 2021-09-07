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Происшествия

Гибель Владимира Волошина. Наказаны 15 сотрудников бишкекской милиции

Пятнадцать сотрудников УВД Первомайского и Свердловского районов Бишкека привлечены к ответственности за грубое нарушение приказов МВД и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Таковы итоги служебного расследования, проведенного после разразившегося скандала, связанного с поиском без вести пропавшего бишкекчанина Владимира Волошина. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

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«Следователь следственной службы и пять сотрудников службы криминальной милиции УВД Первомайского района, а также два работника следственной службы и шесть сотрудников криминальной милиции УВД Свердловского района получили дисциплинарные взыскания. Следователь следственной службы УВД Свердловского района освобожден от занимаемой должности», — сообщили в ГУВД.

Напомним, Владимир Волошин пропал в Бишкеке 21 июля. Его поисками занимались волонтеры. Сестра без вести пропавшего ранее обращалась в редакцию с жалобой на бездействие со стороны милиции. Правоохранители, по ее словам, не проявляли к этому делу никакого интереса. Позже в Первомайском РУВД столицы заверили, что розыск мужчины ведется.

Близкие без вести пропавшего лишь спустя полтора месяца совершенно случайно выяснили, что Волошин был похоронен 28 августа в общей могиле вместе с другими неопознанными телами.

Оказалось, что он умер еще 22 июля. На улице в «Востоке-5» ему стало плохо с сердцем, он упал и сильно ударился головой. Погиб от черепно-мозговой травмы. Сотрудники милиции, приехавшие на вызов, не стали детально досматривать тело Волошина и доставили его в морг как неизвестного.

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На следующий день при внимательном осмотре судмедэксперт в одном из карманов умершего нашел его документы и передал милиционерам. Однако последние не стали переоформлять протокол, оставив Волошина неизвестным. Более того, в сопроводительном документе они ошибочно указали его, как «мужчину азиатской национальности».

Работники морга, по их словам, не стали заводить специальную карточку, благодаря которой Волошина могли бы опознать родственники, так как не имели права вносить изменения в протоколы и понадеялись на сотрудников милиции. Все это в конечном итоге привело к тому, что мужчина остался неопознанным.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206355/
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