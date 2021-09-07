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Происшествия

Обещала привезти перчатки из-за рубежа. Подозреваемая в мошенничестве задержана

В Бишкеке задержали подозреваемую в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района столицы.

УВД Первомайского района
Фото УВД Первомайского района. В Бишкеке задержали подозреваемую в крупном мошенничестве

По ее данным, 26 января в милицию обратилась горожанка и рассказала, что некая женщина обещала привезти ей из Узбекистана партию стерильных перчаток. Подозреваемая взяла $12 тысяч и пропала.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 32-летнюю М.А. и водворили в ИВС. Первомайский районный суд избрал меру пресечения подозреваемой в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206311/
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