Обещала привезти перчатки из-за рубежа. Подозреваемая в мошенничестве задержана

В Бишкеке задержали подозреваемую в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района столицы.

Фото УВД Первомайского района. В Бишкеке задержали подозреваемую в крупном мошенничестве

По ее данным, 26 января в милицию обратилась горожанка и рассказала, что некая женщина обещала привезти ей из Узбекистана партию стерильных перчаток. Подозреваемая взяла $12 тысяч и пропала.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 32-летнюю М.А. и водворили в ИВС. Первомайский районный суд избрал меру пресечения подозреваемой в виде домашнего ареста.