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Происшествия

Милиция вновь очистила от стихийной торговли тротуары вокруг Ошского рынка

Сотрудники милиции провели очередное мероприятие по очистке прилегающих к Ошскому рынку улиц от стихийной торговли. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского РУВД Бишкека.

«Были проведены профилактические и разъяснительные беседы с торговцами продуктов питания и другими торговцами рынка. Также было разъяснено о том, что торговлю можно вести только на территории рынка. В результате мероприятия были освобождены тротуары вокруг Ошского рынка и очищены проезжие части улиц Киевской, Бейшеналиева, Кулиева и Токтогула», — говорится в сообщении.


Отмечается, что борьба со стихийной торговлей сотрудниками и местной администрацией проводится ежедневно.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206184/
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