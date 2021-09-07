Милиция вновь очистила от стихийной торговли тротуары вокруг Ошского рынка

Сотрудники милиции провели очередное мероприятие по очистке прилегающих к Ошскому рынку улиц от стихийной торговли. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского РУВД Бишкека.

«Были проведены профилактические и разъяснительные беседы с торговцами продуктов питания и другими торговцами рынка. Также было разъяснено о том, что торговлю можно вести только на территории рынка. В результате мероприятия были освобождены тротуары вокруг Ошского рынка и очищены проезжие части улиц Киевской, Бейшеналиева, Кулиева и Токтогула», — говорится в сообщении.

Отмечается, что борьба со стихийной торговлей сотрудниками и местной администрацией проводится ежедневно.