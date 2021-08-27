Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула превысило 100 человек

Общее число жертв взрывов в аэропорту Кабула, включая погибших военных США, превысило 100. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан и 13 американских военных.

Два взрыва прогремели в четверг в аэропорту Кабула, один из них — недалеко от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.

СМИ со ссылкой на заявление «Исламского государства» сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в Кыргызстане и других странах группировка. США считают, что к атакам причастен «Вилаят Хорасан».

Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам «Вилаят Хорасан». Он заверил, что ответственные за атаку будут найдены и наказаны.