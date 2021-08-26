Контрабанды на границе с Таджикистаном стало заметно меньше, заявили в пресс-центре ГКНБ Кыргызстана.

По данным ведомства, работа по ее сокращению продолжается. 14 августа задержана грузовая автомашина с белым рисом (23 тонны). Сопровождал авто старший оперуполномоченный оперативной таможни «Юг» капитан Ж.Э.С. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

«Из-за того, что ГКНБ жестко пресекает контрабанду, участились случаи необоснованного очернения деятельности ведомства в соцсетях», — считают в ведомстве.

23 августа на встрече полномочного представителя президента в Баткенской области и руководителей госорганов Лейлекского района с жителями села Максат местный житель высказался о бездействии ГКНБ в борьбе с контрабандой.

«Затем Х.Абдуганиев опубликовал видеообращение и сказал, что ошибся в своем высказывании. Он был не информирован о проводимой работе ГКНБ по пресечению контрабанды в Баткенской области. Это свидетельствует о том, что со стороны ОПГ предпринимаются попытки очернить ведомство, отвлечь его внимание от этой работы», — говорится в сообщении.