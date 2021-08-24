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Сюжет: Насилие над детьми

Гибель ребенка в детдоме. Омбудсмен требует наказать сотрудников Минобразования

Токон Мамытов обратился к генпрокурору Курманкулу Зулушеву с просьбой привлечь к ответственности сотрудников Министерства образования, воспрепятствовавших проверке детского дома, в котором 1 июня погиб воспитанник Игорь Якунин. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

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«24 июня сотрудники Военно-Антоновского детского дома, а именно заместитель директора Галина Андрусова, воспрепятствовали доступу заместителя омбудсмена Гульнары Жамгырчиевой на территорию детского дома. Последней были высказаны оскорбления. Агрессивно настроенная Андрусова пыталась манипулировать чувствами членов комиссии», — говорится в сообщении.

Заместитель директора детдома закрылась на ключ в помещении с детьми, ссылаясь на устное распоряжение министра образования.

«Несмотря на то что у членов комиссии были приказ о создании межведомственной комиссии и служебные удостоверения, нападки со стороны Андрусовой продолжались до приезда представителей Министерства образования и и. о. директора учреждения Молдобаевой», — уточнили в ведомстве.

На следующий день аппарат омбудсмена внес представление в адрес Министерства образования и науки. Однако там его проигнорировали.

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Напомним, Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.

Брат погибшего Богдан Якунин обратился к президенту с видеообращением, в котором попросил взять под контроль дело о смерти в детдоме своего младшего брата. Он опасается, что причиной смерти брата могут назвать отравление.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204947/
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