Беженцы из Афганистана вновь вышли на митинг к посольству США в Бишкеке. У диппредставительства собралось около 50 человек.

Митингующие продолжают требовать, чтобы им разрешили въезд в США, Канаду или страны Западной Европы и выдали необходимые для этого документы. По словам собравшихся, среди них есть те, кто без официального статуса проживает в Кыргызстане последние 20 лет.

Фото Игоря Коваленко. Митингующие афганцы у посольства США в Бишкеке

Напомним, днем ранее они также выходили на акцию к зданию посольства. 18 августа митингующие собирались у представительства ООН в Кыргызстане. Они просили либо дать им гражданство Кыргызстана, либо перенаправить их в другое государство.