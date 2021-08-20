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Беженцы из Афганистана вновь вышли на митинг к посольству США в Бишкеке

Беженцы из Афганистана вновь вышли на митинг к посольству США в Бишкеке. У диппредставительства собралось около 50 человек.

Митингующие продолжают требовать, чтобы им разрешили въезд в США, Канаду или страны Западной Европы и выдали необходимые для этого документы. По словам собравшихся, среди них есть те, кто без официального статуса проживает в Кыргызстане последние 20 лет.

Игоря Коваленко
Фото Игоря Коваленко. Митингующие афганцы у посольства США в Бишкеке

Напомним, днем ранее они также выходили на акцию к зданию посольства. 18 августа митингующие собирались у представительства ООН в Кыргызстане. Они просили либо дать им гражданство Кыргызстана, либо перенаправить их в другое государство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204593/
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