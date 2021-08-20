Доведение школьника до самоубийства. Почему отменен приговор, рассказал отец

Верховный суд отменил приговор охранникам ГУМ «Чынар», потому что в решении первой инстанции нашли несоответствие. Об этом 24.kg сообщил отец погибшего мальчика Нурбек Казаков.

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По его словам, ранее Свердловский районный суд Бишкека приговорил Амана Уметалы уулу к пяти годам лишения свободы со штрафом в 30 тысяч сомов. Однако мотивировочная и резолютивная части приговора не соответствуют друг другу.

Нурбек Казаков предоставил решение Верховного суда. В документе указывается, что адвокаты обвиняемых просили отменить приговоры предыдущих инстанций, поскольку в действиях обвиняемых нет состава преступления. Защита считает, что у охранников не было умысла причинять вред здоровью мальчика.

«Изучив материалы дела, судебная коллегия пришла к выводу, что резолютивная и мотивировочная части должны быть абсолютно одинаковыми. Суд считает грубым нарушением разницу в решении суда. Приговор от 15 октября 2020 года отменить, уголовное дело направить в Свердовский районный суд Бишкека на новое рассмотрение», — уточняется в документе.

Напомним, в октябре 2019-го 14-летний подросток Эмир Нурбеков покончил с собой, спрыгнув с окна многоэтажного дома. Ребенка и его одноклассников обвинили в краже шоколадки из супермаркета.

По факту доведения до самоубийства милиция возбудила уголовное дело, по результатам которого на скамье подсудимых в мае прошлого года оказались трое сотрудников охраны гипермаркета. Суд приговорил начальника охраны Амана Уметалы уулу к пяти годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч сомов, а сотрудника охраны Элдияра Осмонбаева — к шести годам и штрафу. Оба были взяты под стражу. Третьего охранника Ису Таштанбека суд оправдал по статье «Доведение до самоубийства», но признал виновным в превышении полномочий, оштрафовав на 30 тысяч сомов. Суд также полностью реабилитировал Эмира Нурбекова, признав, что тот не совершал кражу.