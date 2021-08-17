В Лейлекском районе женщина после побоев покончила с собой. Мужа осудили

Лейлекский районный суд признал виновным 51-летнего мужчину по статье «Доведение до самоубийства». Об этом указано в приговоре суда.

Уточняется, что 9 июня в Лейлекском районе обвиняемый поругался с женой, стал душить и бить ее. Через несколько часов женщина бросилась в реку Козу-Баглан. Ее тело нашли в другом селе.

«В суде мужчина признал вину частично, поддержал показания, данные на следствии. Он рассказал, что в день гибели жены поругался с ней. Попросил прощения у законных представителей супруги и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», — говорится в приговоре суда.

Мать погибшей не стала предъявлять моральных или материальных претензий обвиняемому.

Суд приговорил мужчину к двум годам и шести месяцам пробационного надзора и оштрафовал его на 250 тысяч сомов в доход государства.