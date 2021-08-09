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Происшествия

В городе Ош разыскиваемый родственниками мальчик почти неделю попрошайничал

В Оше разыскиваемый родственниками мальчик почти неделю попрошайничал. Об этом сообщила пресс-служба ОПСМ города.

По ее данным, патрульные инспекторы во время несения службы на пересечении улиц Масалиева и Раимбекова увидели мальчика, который просил милостыню. Ребенка передали милиции Ак-Бууринского района в отдел по делам с несовершеннолетними.



Выяснилось, что 10-летний А. вышел из дома пять дней назад и не вернулся обратно. Все это время он занимался попрошайничеством. Милиция проводит разбирательство по делу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203505/
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