Кыргызстанка пыталась вылететь в Турцию по чужому паспорту

В Бишкеке в аэропорту «Манас» задержана кыргызстанка, которая пыталась вылететь в Турцию по чужому паспорту. Об этом сообщает пресс-служба ГПС ГКНБ.

«Во время оформления рейса № 349 по маршруту Бишкек — Стамбул она предъявила пограничникам заграничный паспорт на чужое имя. Пограничный наряд выявил, что фотография в паспорте не схожа с внешним обликом предъявительницы документа», — сказали в ведомстве.

Задержанной 26 лет. По ее словам, она решила использовать чужой паспорт потому, что ей запрещен въезд в Турцию. После оформления документов она была передана сотрудникам ГКНБ по Чуйской области.