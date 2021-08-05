В Россию из Кыргызстана пытались провезти зараженную подкарантинную продукцию

В Омскую область из Кыргызстана и Казахстана пытались провезти зараженную подкарантинную продукцию. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, не допустили к ввозу персики — 41,65 тонны, томаты — 20,27 тонны, перец — 19 тонн, срезы роз и альстромерий — 365 штук. В целях предотвращения распространения на территории региона карантинных объектов вся зараженная плодоовощная продукция возвращена странам-экспортерам.

В июле в ходе карантинного фитосанитарного контроля продукции из государств ЕАЭС в восьми случаях выявлено четыре вида карантинных объектов (повилика, восточная плодожорка, западный цветочный трипс, вирус мозаики пепино). Они включены в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.