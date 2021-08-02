В Московском районе насмерть сбили мужчину. Водитель скрылся с места аварии

В Московском районе насмерть сбили мужчину. Об этом сообщили в ГУОБДД Чуйской области.

По ее данным, авария произошла накануне в селе Беловодском на пересечении улиц Фрунзе и Октябрьской. После автонаезда водитель на неустановленной автомашине скрылся с места ДТП. 55-летний пострадавший скончался на месте.

Сегодня правоохранители с помощью камер «Безопасного города» по подозрению в преступлении задержали 33-летнего уроженца Таласской области. Его доставили в ОВД Московского района. Машину Mercedes поставили на штрафстоянку.