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Происшествия

В Московском районе насмерть сбили мужчину. Водитель скрылся с места аварии

В Московском районе насмерть сбили мужчину. Об этом сообщили в ГУОБДД Чуйской области.

По ее данным, авария произошла накануне в селе Беловодском на пересечении улиц Фрунзе и Октябрьской. После автонаезда водитель на неустановленной автомашине скрылся с места ДТП. 55-летний пострадавший скончался на месте.

Сегодня правоохранители с помощью камер «Безопасного города» по подозрению в преступлении задержали 33-летнего уроженца Таласской области. Его доставили в ОВД Московского района. Машину Mercedes поставили на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202897/
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