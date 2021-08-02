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Арбузы и дыни. В Россию из Кыргызстана хотели провезти подкарантинную продукцию

За неделю в Алтайский край из Кыргызстана и Казахстана попытались ввезти 125 тонн подкарантинной продукции. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

С 23 по 30 июля в Кулундинском, Рубцовском и Третьяковском районах не допущен ввоз 62,5 тонны арбузов, а также дынь (20 тонн), абрикосов (20 тонн) и другой подкарантинной продукции (22,5 тонны) с высоким фитосанитарным риском.

Установлено, что продукцию ввозили в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, содержащих сведения, не соответствующие транспортным перевозочным документам, а также недостоверные сведения относительно грузополучателей подкарантинной продукции и мест выгрузки.

Ввоз подкарантинной продукции, не соответствующей требованиям фитосанитарного законодательства, был запрещен. Все грузы возвращены отправителям. Виновные привлечены к административной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202842/
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