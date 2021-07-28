В селе Чуй 64-летний местный житель забил насмерть свою жену

В Чуйской области по подозрению в убийстве 63-летней женщины задержан ее супруг. По версии следствия, жертва скончалась от побоев. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«26 июля в 23.30 в дежурную часть ОВД Чуйского района поступило сообщение по факту обнаружения трупа женщины в доме на одной из улиц села Чуй. Тело обнаружил сын погибшей, решивший навестить родителей. В ходе осмотра на теле погибшей были зафиксированы следы побоев — в нескольких местах были сломаны ребра», — проинформировали в милиции.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 64-летний муж убитой. Он водворен в ИВС.