В ГУВД Бишкека рассказали, как не стать жертвой финансовой пирамиды

В Бишкеке участились случаи мошенничества с использованием финансовых пирамид, основанных на криптовалюте. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

В милиции призывают граждан быть более внимательными к сомнительным предложениям.

«Биткоин падает, сейчас самое время вложиться в крипту!» — Если вы видите такие призывы, то не бросайтесь сразу закупать криптовалюту (биткоины), за такими предложениями могут быть схемы по отъему ваших денег», — отмечают в ГУВД.

Одна из наиболее популярных схем мошенничества с криптовалютой — фальшивые раздачи цифровых монет. «Прежде всего, злоумышленники используют то, что многие хотят получить криптовалюту бесплатно. Поэтому в разных социальных сетях, форумах и других источниках информации мошенники начинают размещать объявления о том, что готовы удвоить сумму, которую инвестор пришлет на их кошелек. Однако обратно криптовалюту они, конечно же, не отправляют», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что иногда преступники используют более продвинутые технические решения. Уговорив жертву поиграть на бирже или инвестировать в криптовалюты, злоумышленники просят поставить на телефон или компьютер программу удаленного доступа, чтобы дистанционно обучить новичка азам инвестирования и вывода денег. Но на самом деле получают доступ к онлайн-банкингу жертвы или его цифровому кошельку для хранения криптовалют.

«Своих жертв аферисты ищут на профильных форумах по инвестициям, криптовалютам, в обучающих Telegram-каналах или соцсетях. Для масштабирования схем, кроме купленной контентной рекламы, мошенники используют в соцсетях объявления о фейковых акциях, призах или розыгрышах от имени известных людей или компаний», — предупреждают в ГУВД.

Отметим, финансовая пирамида — система обеспечения дохода членам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников: доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет средств последующих. Как правило, основатели финансовой пирамиды обещают инвесторам высокую доходность, которую невозможно поддерживать длительное время. При этом погашение обязательств пирамиды перед всеми участниками заведомо невыполнимо.