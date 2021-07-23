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Неизвестный застрелил собаку главы фонда «Бугу-Эне» Салтанат Сеитовой

Неизвестный застрелил собаку главы фонда «Бугу Эне» Салтанат Сеитовой. Об этом она сообщила 24.kg. Питомца убили сегодня возле дома ее матери в бишкекской новостройке «Рухий-Мурас». Она отметила, что пес не выбегал на улицу, а только высунул голову из-под ворот.

Она отметила, что стрелявший был на автомашине Nexia серого цвета с госномером 650. «Он застрелил нашу собаку и утащил ее труп. Племянник не успел его догнать, тот быстро уехал. Флинта, так звали пса, я нашла пять лет назад сбитым на объездной трассе в 35-градусный мороз. От удара у него выскочил глаз, была сильная черепно-мозговая травма. Я не смогла проехать мимо, подобрала его и вылечила. Он был чрезвычайно умным, жизнерадостным и добрейшим псом. Всегда выглядывал из-под ворот, встречая нас», — сказала она.

из интернета
Фото из интернета. Флинт, в свое время спасенный Сеитовой

По мнению Сеитовой, ее питомца убил не сотрудник МП «Тазалык», а неизвестный частник, промышляющий отстрелом собак.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201984/
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