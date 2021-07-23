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Происшествия

В Москве пассажиры такси избили водителя из Кыргызстана и подожгли его авто

В Москве пассажиры такси избили водителя из Кыргызстана, а затем подожгли его автомобиль. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Как рассказал 27-летний кыргызстанец, около полуночи на Староволынской улице к нему в машину сели двое молодых людей кавказской внешности. Они попросили отвезти их на ВДНХ. По словам водителя, клиенты были нетрезвыми, но в машине старались вести себя прилично.

«Когда мы почти доехали до места, они попросили поменять маршрут и довезти их до ближайшего круглосуточного магазина, чтобы купить алкоголь. Я довез, они взяли пиво и виски и сели обратно в машину. Теперь они попросили отвезти их в деловой центр «Москва-Сити», — рассказал таксист.

После этого молодые люди принялись выпивать в машине. По пути они снова потребовали везти их в другое место — на этот раз на Рязанский проспект, где работает их знакомая. Обнаружив, что аптека закрыта, пассажиры поругались и чуть не подрались.

В ходе поездки клиенты устроили ссору с таксистом. Когда он отказался ехать по встречной полосе, его ударили. Затем один из пассажиров заставил водителя уступить ему место за рулем и поехал со скоростью 160-180 километров в час. Когда таксист попросил пустить его за руль, его начали душить и бить по лицу.

Однако он все-таки смог выйти из машины, после чего пассажиры уехали. Водитель позвонил в полицию и сервис такси. Автомобиль заблокировали по GPS. Когда ее нашли сотрудники полиции, выяснилось, что угонщики подожгли ее. В салоне сгорели документы водителя. Найти злоумышленников по горячим следам не удалось.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201901/
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