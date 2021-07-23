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Происшествия

Кыргызстанцев подозревают в избиении жителя Новосибирска

В Новосибирске восемь мигрантов из Средней Азии (предположительно, кыргызстанцы), пристававшие у бара к девушкам, напали на сделавшего им замечание дружинника Вячеслава Бондарева и зверски его избили. Об этом сообщают российские СМИ.

Сиб.фм
Фото Сиб.фм. Пострадавший дружинник
По их данным, досталось и прибывшей по вызову группе быстрого реагирования. Итог — сотрясение мозга, ушибы, резаная рана на руке пострадавшего.

Предположительно, нападавшие имеют отношение к нелегальному рынку по торговле овощами, который местные называют «кыргызским кварталом», где подобные нападения — не редкость.

СМИ отмечают, что полиция равнодушно отнеслась к инциденту и не ищет нападавших, тогда как лица троих из них зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201866/
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