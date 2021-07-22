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Происшествия

В Бишкеке от ножевого ранения скончалась девушка. Подозреваемый прыгнул из окна

В Бишкеке от ножевого ранения скончалась девушка. Подозреваемый задержан. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

По их данным, 20 июля поступило сообщение о том, что в квартире многоэтажного дома по улице Московской женщина получила ножевые ранения. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района.

«По приезде в квартире была обнаружена с колото-резаным ранением грудной клетки гражданка Т.К., 2003 года рождения. На карете скорой помощи ее доставили в больницу. Но, несмотря на усилия врачей и оказанную медицинскую помощь, она скончалась», — отметили в УВД.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района, начато досудебное производство по статье 130 (убийство) УК КР.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении указанного преступления М.Б., 1978 года рождения, который спрыгнул с окна квартиры пятого этажа. После падения мужчина был госпитализирован в одну из городских больниц с предварительным диагнозом перелом ног и сотрясение головы.

В настоящее время расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201828/
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