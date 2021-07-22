В Подмосковье на складе фармкомпании нашли тело 56-летнего кыргызстанца

На складе фармацевтической компании «ЦентрСервис» в Подмосковье (Россия) обнаружены тела двух мужчин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

По его данным, в полицию информация об этом поступила 19 июля в 16.50. На теле одного мужчины — Лилиана Чоту, 1981 года рождения — зафиксированы пять резаных ран грудной клетки и брюшной полости, резаная рана шеи, резаная рана левой стороны лица от носа до уха.

Второй мужчина — Алтынбек Айбашов, 1965 года рождения — уроженец Кыргызстана, покончил жизнь самоубийством. Отмечается, что рядом с ним была обнаружена предсмертная записка на каракалпакском языке (распространен преимущественно в Узбекистане, а также в районах Афганистана и Казахстана).

При переводе записки было установлено, что Чоту оскорблял и провоцировал Айбашова, дважды пытался напасть с ножом, после чего последний взял нож, убил его и покончил жизнь самоубийством.

По данным источников издания, оба мужчины были зарегистрированы в Московской области, фактически проживали по адресу места происшествия, в Раменском. Место проживания им предоставил их знакомый, уроженец Узбекистана, который работает в данной фирме сторожем, добавили источники.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК России «Убийство».