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Происшествия

Казанский стрелок, убивший девять человек в школе, признан невменяемым

Казанский стрелок Ильназ Галявиев, убивший девять человек в школе, признан невменяемым. Об этом пишут российские СМИ.

По их данным, экспертиза признала невменяемым 19-летнего парня, обвиняемого в массовом убийстве в казанской гимназии № 175.

Однако «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет сообщают о том, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе, продолжается, у следствия еще нет медицинских заключений.

Напомним, преступник, который устроил стрельбу в школе № 175 в Казани, убил девять человек. Он задержан, на допросе стрелок назвал себя богом. По последним данным, девять человек погибли, в том числе семь детей, 21 человек получили ранения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201689/
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