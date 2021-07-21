Казанский стрелок, убивший девять человек в школе, признан невменяемым

Казанский стрелок Ильназ Галявиев, убивший девять человек в школе, признан невменяемым. Об этом пишут российские СМИ.

По их данным, экспертиза признала невменяемым 19-летнего парня, обвиняемого в массовом убийстве в казанской гимназии № 175.

Однако «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет сообщают о том, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе, продолжается, у следствия еще нет медицинских заключений.

Напомним, преступник, который устроил стрельбу в школе № 175 в Казани, убил девять человек. Он задержан, на допросе стрелок назвал себя богом. По последним данным, девять человек погибли, в том числе семь детей, 21 человек получили ранения.