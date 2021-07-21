Третья за неделю. Еще одна массовая драка мигрантов произошла в Москве

Около 20 мигрантов устроили массовую драку со стрельбой во дворе жилого дома в Апрелевке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В одном из жилых домов в Апрелевке около 20 человек устроили массовую драку. Предварительно установлено, что ее участниками стали мигранты из Средней Азии. В ходе драки они использовали палки, бутылки, была стрельба, из какого именно оружия, будет установлено», — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что конфликт произошел в ночь на 18 июля. Точная причина устанавливается. В результате повреждено несколько припаркованных во дворе автомобилей. Местные жители вызвали полицию.

Эта драка между мигрантами стала третьей за прошлую неделю на территории Московского региона. Так, в ночь на 13 июля на Зеленодольской улице у метро «Кузьминки» в Москве произошла массовая драка с участием около 200 человек. В ней приняли участие граждане Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Причиной столкновения стал межнациональный конфликт. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые, несколько пострадавших были госпитализированы. Полицейские задержали 103 человека. В отношении задержанных составлены административные протоколы за нарушения правил въезда в РФ и нарушения режима пребывания в стране. Также будут составлены протоколы за нарушение порядка проведения собраний. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Часть участников драки находится под административным арестом.

После массовой драки в «Кузьминках» с участием мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана полицейские каждый день ставят на учет десятки граждан среднеазиатских республик.