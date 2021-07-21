Стычка сотрудников ГКНБ и отдыхающих в Таласе. Потерпевший претензий не имеет

Дело по факту конфликта между сотрудниками управления ГКНБ по Таласской области и местными жителями прекращено. Информацию об этом 24.kg подтвердили в УВД Таласской области.

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Отмечается, что пострадавший отказался проходить медицинское освидетельствование.

Мужчина также написал заявление, в котором объяснил, что отказывается от всяческих претензий и обвинений. В связи с этим дело прекратили в конце июня 2021 года.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в зоне отдыха «Беш-Таш» в местности Козучак между отдыхающими и сотрудниками ГКНБ произошла словесная перепалка, в ходе которой последние использовали травматические пистолеты. Они начали стрелять в воздух. Одному из отдыхающих приставили пистолет к голове, а затем засунули ствол в рот. Сообщалось также, что на пострадавших было оказано давление с тем, чтобы они отказались от претензий.