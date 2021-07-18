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Происшествия

В Лейлекском районе опрокинулся грузовик, который вез в Таджикистан контрабанду

В Лейлекском районе Баткенской области КамАЗ, направляющийся в Таджикистан с контрабандным углем, перевернулся. Об этом сообщили местные жители.

По их словам, водитель грузовика хотел пересечь границу по бездорожью.

«Водитель пытался проехать в Таджикистан через горы и перевернулся. Вот такие последствия контрабанды. Все это произошло рядом с пограничниками — машина, похоже, проехала как раз перед ними», — сообщает местный житель.

На видео действительно видно палатку недалеко от места происшествия и военных вокруг нее.

Кроме этого, местные жители уверяют, что контрабандный груз принадлежит местному чиновнику.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201529/
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