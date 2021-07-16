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Происшествия

Мигранты, наркотики и штрафы. В милиции сообщили итоги рейда «Нелегал-2021»

В МВД подвели итоги рейда «Нелегал-2021», который проходил на территории Кыргызстана с 5 по 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проведения операции в ЕРПП зарегистрировано 19 дел по фактам организации незаконной миграции. Выявлено 13 фактов нарушений при использовании иностранной рабочей силы, 24 факта нарушения правил регистрации, 4 факта незаконного пересечения границы. Наложено штрафов на общую сумму в 54 тысячи сомов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо этого, оперативниками раскрыты 15 фактов создания и распространения экстремистской литературы и 7 преступлений, связанных с наркотиками. Из незаконного оборота изъяты 3 килограмма 436 граммов гашиша.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201450/
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