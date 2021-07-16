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Происшествия

По факту массовой драки в Москве возбуждено уголовное дело

По факту массовой драки в Москве правоохранительными органами России возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает представительство МВД КР в РФ.

По информации ведомства, департамент региональной безопасности мэрии Москвы провел
межведомственное совещание с участием представителей ФСБ, Следственного
комитета, прокуратуры и полиции, на встрече обсуждались обстоятельства и
причины массовой драки. Городские власти расценивают ее как чрезвычайное происшествие.

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«Правоохранительными органами были задержаны и доставлены в территориальные отделы УВД 102 участника конфликта (граждане стран Средней Азии), остальным удалось скрыться, из доставленных 71 — граждане Кыргызской Республики. Кроме этого, по данному факту в производстве УВД по ЮВАО ГУ МВД России Москвы имеется возбужденное уголовное по статье 213 (хулиганство) УК РФ, по которым устанавливаются виновные лица, совершившие данное противоправное деяние», — говорится в сообщении.

Районными судами Москвы рассмотрено 102 материала об административных правонарушениях: Кузьминский районный суд — 46 дел, Люблинский районный суд — 37 дел и Лефортовский районный суд — 19 дел.

Всем виновным лицам районными судами было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

«В настоящее время правоохранительные органы на территории Москвы проводят рейдовые мероприятия по проверке документов у мигрантов с доставлением в территориальные отделы полиции для установления их личностей, а также проводят с ними профилактические и разъяснительные работы по недопущению конфликтных ситуаций», — проинформировали в представительстве МВД КР в РФ.

В отделы полиции уже доставлены больше 900 человек.

«Представительство МВД КР в РФ призывает своих соотечественников не распространять недостоверную информацию, в том числе затрагивающую национальные вопросы, через мессенджеры и социальные сети во избежание привлечения к уголовной ответственности», — отметили в представительстве.

Напомним, 12 июля на юго-востоке Москвы произошла массовая драка с участием мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана. По разным подсчетам, в ней приняли участие от 180 до 200 человек. Более ста человек задержаны полицией, двое госпитализированы. В пресс-службе главного управления МВД по Москве сообщили, что участников драки оштрафуют и депортируют.

Посольство Кыргызстана в России отреагировало на случившееся и призвало соотечественников не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и соблюдать законодательство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201419/
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