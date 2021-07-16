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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Задержан экс-ответсекретарь комиссии по вопросам гражданства при президенте

Задержан бывший ответственный секретарь комиссии по вопросам гражданства при президенте. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что следственная служба ГУВД Бишкека начала досудебное производство по статье «Коррупция» УК КР. Дело возбуждено по факту незаконного предоставления гражданства Кыргызстана гражданам Турции.

Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие устанавливает причастность других лиц к совершению преступления. Уточняется, что задержанным является Эрнист Апилов. В январе 2015 года он был назначен на должность ответственного секретаря комиссии по вопросам гражданства при президенте. В ноябре 2019 года освобожден от должности согласно поданному заявлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201331/
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