Задержан экс-ответсекретарь комиссии по вопросам гражданства при президенте

Задержан бывший ответственный секретарь комиссии по вопросам гражданства при президенте. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.



Уточняется, что следственная служба ГУВД Бишкека начала досудебное производство по статье «Коррупция» УК КР. Дело возбуждено по факту незаконного предоставления гражданства Кыргызстана гражданам Турции.

Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие устанавливает причастность других лиц к совершению преступления. Уточняется, что задержанным является Эрнист Апилов. В январе 2015 года он был назначен на должность ответственного секретаря комиссии по вопросам гражданства при президенте. В ноябре 2019 года освобожден от должности согласно поданному заявлению.