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Происшествия

В Сокулуке семейная ссора закончилась поножовщиной

В Сокулукском районе задержали 42-летнюю местную жительницу. Она подозревается в убийстве мужа. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«10 июля в органы внутренних дел Сокулукского района поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Сокулук мужчина получил ножевое ранение. Приехавшие на место сотрудники милиции обнаружили тело 32-летнего местного жителя», — проинформировали в ГУВД.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Подозреваемая в убийстве

По подозрению в убийстве задержана жена погибшего. По предварительной версии, преступление совершенно на почве ссоры между супругами.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200968/
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